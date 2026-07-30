Estas son las canciones que escucha Barack Obama este 2026: Desde David Bowie hasta Coldplay

Barack Obama sorprendió a sus seguidores al compartir su Summer Playlist 2026, una selección de las canciones que lo han acompañado durante esta temporada. Sin embargo, esta vez la publicación estuvo marcada por un emotivo homenaje al músico irlandés Glen Hansard.

A través de sus redes sociales, el presidente explicó que la lista comienza con “Song of Good Hope”, una canción que, según contó, tanto él como Michelle Obama aman. Además, dedicó unas palabras al artista tras conocerse su fallecimiento.

“Aquí están algunas de las canciones que he estado escuchando este verano. La lista comienza con una canción que Michelle y yo amamos de Glen Hansard, un gran músico que falleció trágicamente esta semana. Nuestros corazones están con su familia”, escribió Obama.

La playlist reúne temas de diversos géneros. Entre ellos destacan “Modern Love” de David Bowie, “Message in a Bottle” de The Police, “Charlie Brown” de Coldplay, “Don’t Worry Baby” de Los Lobos, “Road to Zion” de Damian Marley junto a Nas, “Heart of Gold” de Neil Young, “Candela” de Buena Vista Social Club y “Going Shopping” de The Strokes.

La lista también incluye artistas contemporáneos como Vince Staples, Tems, Tyla, Anderson .Paak y October London, reflejando el característico gusto musical diverso del exmandatario.