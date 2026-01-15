Delcy Rodríguez asegura que liberación de presos en Venezuela no es síntoma de debilidad

La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la liberación de detenidos responde a una directriz emitida por Nicolás Maduro en diciembre. Durante su alocución, enfatizó que estas medidas no exoneran de responsabilidad penal a los beneficiados.

“Dicen que es una muestra de debilidad por la situación tan compleja que vive Venezuela. No se equivoquen, porque este nuevo capítulo también tendrá el respeto absoluto al cumplimiento de la ley. Hemos tendido nuestras manos y el chavismo, donde ha tenido que rectificar, rectifica. Pido lo mismo a la oposición, más cercana del extremismo o más demorática”, declaró Rodríguez ante el Parlamento.

La funcionaria compareció ante la Asamblea Nacional (AN) para rendir el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2025, actuando en nombre de Nicolás Maduro, hoy preso en Estados Unidos.

DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y COHESIÓN INTERNA

La intervención de Delcy Rodríguez buscó cohesionar las filas del chavismo, ratificar el compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y desestimar las presiones externas.

En respuesta a las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención o “transición supervisada”, la presidenta encargada aseguró que “la soberanía estatal permanece intacta. Que nadie se confunda: el control político en Venezuela sigue en nuestras manos”.

En su discurso de menos de sesenta minutos, Rodríguez insistió en que el Estado posee la capacidad de enmendar rumbos sin ceder terreno político a la oposición.

