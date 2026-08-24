¿Deportaciones masivas en Colombia? Pdte. anunció operativos de control migratorio frente a crisis de seguridad

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que en coordinación con Migración Colombia y la policía de Barranquilla iniciarán operativos en contra de la migración ilegal.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario indicó que la orden empezaría su curso esta misma semana a fin de identificar a extranjeros que cometan delitos o permanezcan en el país sin regularizar su situación y, en el término de la distancia, tendrán que ser deportados.

“No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo fechorías”, enfatizó.

Asimismo, De La Espriella aprovechó en asumir la responsabilidad por esta decisión política y administrativa que buscar controlar la seguridad interior del país.

PRESIDENCIA EN RIESGO

El pronunciamiento del líder colombiano se da en un contexto de incertidumbre política frente a la nueva demanda admitida por el Consejo de Estado que cuestiona su elección por presuntos hechos de violencia psicológica durante la campaña electoral. No obstante, el alto tribunal decidió no suspender provisionalmente ninguno de los nombramientos mientras se adelanta la investigación que también involucra al vicepresidente José Manuel Restrepo.

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