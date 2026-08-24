Carlos Espá respalda a Raúl Diez Canseco como asesor ad honorem para visita del papa León XIV

El canciller Carlos Espá se pronunció sobre la designación de Raúl Diez Canseco como asesor de alto nivel ad honorem para coordinar la participación del sector privado durante la visita del papa León XIV al Perú. El ministro destacó la experiencia del empresario y exvicepresidente y señaló que su incorporación busca sumar esfuerzos para garantizar el éxito de la visita.

Espá explicó que Diez Canseco tendrá la tarea de articular las contribuciones del sector privado en las actividades relacionadas con la llegada del pontífice. “Tenemos la suerte de contar con la participación del señor Raúl Diez Canseco”, afirmó el canciller, quien resaltó su trayectoria tanto en el ámbito político como empresarial.

El ministro señaló que la convocatoria responde a la necesidad de involucrar a distintos sectores de la sociedad en un acontecimiento de alcance nacional. En esa línea, sostuvo que el sector privado ha mostrado interés en participar activamente y contribuir con los preparativos de la visita papal.

RECONCILIACIÓN ENTRE LOS PERUANOS

Para Espá, la llegada de León XIV también representa una oportunidad para promover un mensaje de reconciliación entre los peruanos. “La visita del papa va a ser un bálsamo para esa reconciliación”, manifestó, al considerar que su presencia puede contribuir a fortalecer la unidad nacional.

El canciller añadió que este mensaje cobra especial importancia frente a los desafíos que afrontará el país, entre ellos el Fenómeno El Niño. Según explicó, la visita debe servir también para transmitir un mensaje de unidad y convocar a todos los sectores a trabajar de manera conjunta.

Además, la participación de Diez Canseco, precisó Espá, ha sido recibida favorablemente por la Conferencia Episcopal Peruana y la Nunciatura Apostólica, principales interlocutores del Gobierno en la organización de la visita.

Como parte de la agenda, el papa León XIV celebrará una misa multitudinaria el 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde se vienen coordinando las medidas de seguridad y logística para recibir a los fieles.

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