Día de Star Wars 2025: eventos imperdibles para celebrar el 4 de mayo

Este 4 de mayo, Lima se convertirá en el epicentro de la pasión galáctica con motivo del Día de Star Wars, una jornada que promete romper la rutina y reunir a fanáticos de todas las edades. La oferta incluye desde imponentes conciertos orquestales hasta convenciones de cómic y encuentros de cosplay, todo pensado para celebrar la saga creada por George Lucas.

El Teatro Municipal de Lima vibrará los días 3 y 4 de mayo con The Galactic Orchestra: Entre la Fuerza y el Lado Oscuro, donde más de 120 músicos, dirigidos por Enrique Atencio, interpretarán piezas míticas como “The Asteroid Field” y “Battle of the Heroes”, de John Williams.

El 4 de mayo, el Gran Teatro Nacional albergará Sinfonía de la Fuerza: Homenaje a John Williams, un montaje audiovisual de primer nivel a cargo de la Studio Concerts Orchestra, que hará vibrar a la platea con los grandes himnos de la saga.

Para quienes prefieren disfrutar desde casa, Disney+ estrenará Star Wars: Historias del Inframundo, una antología de relatos oscuros centrados en figuras como Asajj Ventress y Cad Bane, que exploran los rincones más sombríos de la galaxia.

Además, ya están disponibles en la plataforma los primeros seis episodios de Andor (temporada 2), que profundiza en la lucha del espía Cassian Andor (Diego Luna) contra el Imperio, con tramas cargadas de intriga, sacrificio y giros inesperados.

Quienes quieran aprovechar al máximo el Día de Star Wars pueden combinar mañana y tarde de conciertos con una visita al festival de cómics, y cerrar la noche con la Sinfonía de la Fuerza o un maratón en Disney+.

Las entradas para los espectáculos presenciales pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados o en las páginas oficiales de cada evento. Quienes opten por las novedades digitales solo necesitan una suscripción activa a Disney+.

