Donald Trump anuncia envío de ayuda a Irán tras muertes en protestas: “Pagarán un alto precio”

¿Nueva intervención? El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, escribió este martes 13 de enero por su red social Truth Social un mensaje a los iraníes luego de reportarse más de 650 muertos en las protestas contra el régimen del ayatolá Ali Jamenei: “Patriotas iraníes, mantengan las manifestaciones (…). La ayuda está en camino”.

En su posteo, el líder de la Casa Blanca indicó que canceló las reuniones de paz con el gobierno de Irán “hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes”, durante las protestas que en la actualidad son reprimidas por las autoridades.

Además, llamó a los ciudadanos iraníes que se han manifestado a que registren los nombres de los “asesinos y abusadores” que reprimen las protestas. “¡La ayuda está en camino!”, terminó el mensaje.

Momento después, medios de comunicación del Estado de Detroit, donde dio un discurso sobre economía, le consultaron por la ayuda que enviaría a Irán, a los que el mandatario respondió: “Van a tener que pensarlo, lo siento”.

