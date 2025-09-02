Temas
Mundo

Donald Trump anuncia que tropas de EE. UU. atacaron buque con droga proveniente de Venezuela

Donald Trump anuncia que tropas de EE. UU. atacaron buque con droga proveniente de Venezuela
El presidente Donald Trump anunció este martes 2 de septiembre que tropas estadounidenses atacaron un buque cargado con droga proveniente de Venezuela, en una operación militar que, según sus declaraciones, busca frenar el narcotráfico en aguas internacionales.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, declaró Trump ante la prensa desde el Salón Oval de la Casa Blanca.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”. 

Nota en desarrollo…

