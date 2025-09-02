Donald Trump anuncia que tropas de EE. UU. atacaron buque con droga proveniente de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció este martes 2 de septiembre que tropas estadounidenses atacaron un buque cargado con droga proveniente de Venezuela, en una operación militar que, según sus declaraciones, busca frenar el narcotráfico en aguas internacionales.

#EnDesarrollo Donald Trump informó que hace unos minutos el Ejército de Estados Unidos “derribaron un barco cargado de drogas, con mucha droga”. Insistió en que hay “mucha droga” entrando a su país y que “simplemente estas drogas salen de Venezuela, y están saliendo en grandes… pic.twitter.com/JKOhAoPcQa — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 2, 2025

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Sucedió hace sólo unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, entrando desde hace mucho tiempo, y estas vinieron desde Venezuela y están viniendo muy fuertemente desde Venezuela. Lo hemos eliminado”, declaró Trump ante la prensa desde el Salón Oval de la Casa Blanca.

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que, “como acaba de anunciar el presidente, hoy las fuerzas militares estadounidenses realizaron un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación de drogas que había salido de Venezuela y estaba siendo operada por una organización narcoterrorista designada”.

