Donald Trump comparte imagen donde se autodenomina presidente interino de Venezuela

En medio del debate internacional que ha provocado la captura del líder chavista Nicolás Maduro por el ejercito norteamericano, el mandatario de Estados Unidos Donald Trump sorprendió al publicar una imagen en la que se presenta como ‘presidente interino de Venezuela‘.

La imagen que fue publicada en su cuenta Truth Social es igual a la de su biografía en Wikipedia. Cabe señalar que esta publicación es editada ya que no se ha realizado ninguna actualización real del cargo del presidente americano en esta plataforma.

En pocos minutos, la publicación recibió más de 25 mil ‘me gusta’, sin embargo, abrió un debate en redes al considerarse como un acto de provocación al gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

