Donald Trump afirma que Venezuela enviará hasta 50 millones de barriles a Estados Unidos

A través de su red social Truth Social, Donald Trump, el líder de la Casa Blanca, anunció que Venezuela le enviará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, actualmente sancionados, a Estados Unidos.

“Este petróleo se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos de América, ¡para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y estadounidense!”, comentó en un posteo el mandatario Donald Trump.

Según lo previsto por Trump en su comunicado, se comunicará con el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, para que ejecute el traslado de los activos petrolíferos lo más antes posible.

Donald Trump reafirma que petroleras estadounidenses llegarán a Venezuela

En conferencias de prensa anteriores, Donald Trump comentó que sus planes extractivos en Venezuela están enfocados en enviar compañías petroleras a invertir en reparaciones de la infraestructura para que “comiencen a generar dinero”.

Una de las medidas de Trump es un cronograma de 18 meses, donde se contempla la llegada de las empresas petroleras. “Se tendrá que gastar una enorme cantidad de dinero, y las compañías petroleras lo gastarán, y luego serán reembolsadas por nosotros o a través de los ingresos”, declaró al medio NBC News.

Hasta la actualidad, se prevé que el estado caribeño tenga alrededor de 303 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas, sin embargo, su producción decayó desde el inicio del siglo XXI.

