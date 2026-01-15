Donald Trump descarta elecciones generales en Venezuela tras reunión con María Corina Machado

Luego de la reunión que mantuvo Donald Trump con la opositora venezolana, María Corina Machado, hoy 15 de enero, la Casa Blanca afirmó que el mandatario no considera una transición democrática con la lideresa antichavista a la cabeza de Venezuela.

Además, un funcionario de la administración Trump afirmó que el mandatario espera que se celebre elecciones “algún día” y que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha cumplido con las exigencias impuestas por Estados Unidos. Por otro lado, indicó que Machado es “una voz notable y valiente” para muchos venezolanos, pero que no cuenta con el apoyo suficiente dentro del país.

No obstante, María Corina dijo, a la salida de sus reuniones con las autoridades estadounidenses, que Donald Trump está dispuesto a dar su mano por “la libertad de Venezuela”.

Por otro lado, la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró a la prensa que el encuentro no tiene un valor a tomar por Trump sobre el papel de Machado, y lo calificó como una “evaluación realista” de la situación actual en Venezuela.

