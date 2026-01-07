Donald Trump lanzó advertencias a estos países tras operación en Venezuela

Luego del operativo en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y miembros de su Gobierno, emitieron advertencias a Colombia, Cuba, México, Irán y Groenlandia, elevando la tensión diplomática en distintas regiones. Trump aseguró que Washington busca países “viables y exitosos” a su alrededor y subrayó que la seguridad y el libre flujo del petróleo son prioridades estratégicas.

GROENLANDIA (TERRITORIO AUTÓNOMO DE DINAMARCA)

Trump reiteró que EE. UU. “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional, alegando presencia rusa y china en la zona. El primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, rechazó las declaraciones por “inaceptables” y recordó que su país “no es un objeto” de las grandes potencias. Dinamarca también se opone a cualquier anexión.

COLOMBIA

El mandatario estadounidense lanzó duras acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y sugirió que una “operación” en el país “le suena bien”. Petro respondió defendiendo los resultados de su Gobierno contra el narcotráfico y recordó incautaciones récord, aunque la producción de cocaína sigue en máximos históricos según la ONU.

CUBA

Trump afirmó que no sería necesaria una intervención porque el país “está listo para caer”, aludiendo a la caída de ingresos tras la crisis venezolana. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó al Gobierno cubano como “un gran problema”. En La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel prometió defender la alianza con Venezuela.

MÉXICO

El presidente de EE. UU. acusó a México de no hacer lo suficiente contra los cárteles y dijo que “vamos a tener que hacer algo”, incluso mencionando apoyo militar estadounidense. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intervención y sostuvo que la cooperación es posible “sin subordinación”, señalando además el tráfico de armas desde EE. UU. y el consumo de drogas como factores clave.

IRÁN

En medio de protestas internas, Trump advirtió que si Teherán reprime a manifestantes, Estados Unidos responderá “muy duro”. También alertó contra cualquier intento de reactivar programas nucleares y de misiles. El líder supremo iraní, Alí Jamenei, respondió que el país “no cederá”.

