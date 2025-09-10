Murió Charlie Kirk, activista político y aliado de Trump, tras recibir disparo en atentado

El cofundador y director ejecutivo de la organización Turning Point USA, Charlie Kirk, falleció este miércoles 9 de setiembre luego de ser atacado durante un evento en la Universidad Utah Valley, perteneciente al mismo estado.

El estado de salud de Kirk fue reportado como crítico tras ser hospitalizado de urgencia. El disparo, presuntamente efectuado desde un edificio ubicado a unos 180 metros de distancia, habría impactado en su cuello, causando que se desplomara durante su intervención.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el preciso momento en el que Kirk, activista afín al presidente Donald Trump, es atacado mientras hablaba en el patio del centro de estudios, en Orem. Había llegado como parte de la gira “The American Comeback Tour”, organizada por la filial de Turning Point USA.

ATENTADO EN UNIVERSIDAD DE UTAH

Tras las alertas por el disparo, las autoridades detuvieron a un sospechoso. Sin embargo, según The New York Times, la persona arrestada no sería el atacante. Scott Trotter, portavoz de la Universidad Utah Valley, donde ocurrió el incidente, explicó que la policía determinó que el detenido no estaba involucrado en el ataque. Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran desplegados en el campus para las investigaciones.

El incidente generó una fuerte condena política, figuras como Donald Trump expresaron su solidaridad y llamaron a rechazar la violencia política. A través de Truth Details, el mandatario estadounidense lamentó su partida.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, se lee en la publicación.

La investigación sobre el ataque al activista conservador sigue en curso hasta que pueda esclarecerse el móvil de la agresión y dar con los culpables.

