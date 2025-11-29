Donald Trump ordena el cierre total del espacio aéreo en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este sábado al anunciar —vía redes sociales— que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en lo que representa una escalada dramática en la tensión bilateral.

En su mensaje, Trump se dirigió directamente a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, advirtiéndoles que eviten el espacio aéreo venezolano. Aunque la declaración no aporta detalles sobre su carácter legal ni operativo —y ninguna autoridad estadounidense o venezolana ha precisado cómo se implementará—, expertos advierten que podría anteceder maniobras militares o ejercer presión estratégica sobre el régimen de Nicolás Maduro.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

El anuncio ya genera consecuencias visibles: varias aerolíneas han suspendido sus vuelos hacia Venezuela tras alertas sobre riesgos de seguridad y actividad militar. La medida podría interrumpir rutas comerciales, vuelos humanitarios y operaciones logísticas, profundizando el aislamiento del país.

La comunidad internacional y analistas en derechos humanos la califican como una postura de “alto riesgo”, patrón de presión que —según algunos— equivale a una “zona de no vuelo” impuesta unilateralmente, lo cual podría agravar aún más la crisis geopolítica en la región y disparar tensiones diplomáticas.

