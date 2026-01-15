Donald Trump tras reunión con María Corina Machado: “Es una mujer maravillosa”

El mandatario estadounidense, Donald Trump, calificó como un “gesto maravilloso” la acción de la dirigente venezolana María Corina Machado, quien le otorgó su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión privada en la Casa Blanca.

A través de su red social, Truth Social, Trump elogió a la líder opositora: “Fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo”. El presidente estadounidense añadió que la entrega de la presea simboliza un profundo “respeto mutuo” por su gestión política.

Esta reunión ocurrió 12 días después de la intervención militar de Estados Unidos en Caracas, operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro. Actualmente, el exgobernante permanece recluido en una prisión de Nueva York enfrentando cargos por narcotráfico.

POSTURA DEL COMITÉ NOBEL Y LA CASA BLANCA

A pesar del acto simbólico, la Fundación Nobel aclaró mediante sus canales oficiales que el galardón es intransferible, invalidando cualquier cesión formal del título.

De otro lado, la narrativa de la Casa Blanca mantiene un matiz pragmático. Aunque Trump recibió a Machado, la administración republicana subrayó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez está cumpliendo con las exigencias de Washington, especialmente en lo relativo a la producción y exportación petrolera desde Venezuela.

