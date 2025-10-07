Ecuador: manifestantes lanzan piedras a caravana presidencial de Daniel Noboa

Lo último. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se trasladaba en una caravana cuando fue atacado con piedras y demás objetos por un grupo de manifestantes en El Tambo, provincia de Cañar, al sur del país. Si bien el presidente salió ileso y no fue herido por ningún artículo, el gobierno ha denunciado un presunto intento de asesinato.

Algunos videos ya han sido difundidos en redes sociales en donde se ve a las personas lanzando una gran cantidad de piedras y demás objetos que terminaron por romper las lunas de los otros vehículos.

Así terminó el vehículo en el que se trasladaba Daniel Noboa, presidente del Ecuador, tras recibir pedradas de manifestantes en #Cañar. pic.twitter.com/M5k8VwIbyI — Christian Sánchez Mendieta (@Sanchezmendieta) October 7, 2025

