Mundo
Ecuador: manifestantes lanzan piedras a caravana presidencial de Daniel Noboa
Lo último. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se trasladaba en una caravana cuando fue atacado con piedras y demás objetos por un grupo de manifestantes en El Tambo, provincia de Cañar, al sur del país. Si bien el presidente salió ileso y no fue herido por ningún artículo, el gobierno ha denunciado un presunto intento de asesinato.

Algunos videos ya han sido difundidos en redes sociales en donde se ve a las personas lanzando una gran cantidad de piedras y demás objetos que terminaron por romper las lunas de los otros vehículos.

