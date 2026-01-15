EE. UU. incauta otro petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

Las fuerzas de Estados Unidos incautaron un buque petrolero relacionado con Venezuela en el Mar Caribe, informó el Comando Sur antes de la reunión entre el presidente Donald Trump y la opositora venezolana María Corina Machado.

La embarcación, identificada como Verónica, fue detenida “sin incidentes” por operar en desafío a la cuarentena impuesta a buques sancionados.

Según autoridades estadounidenses, esta es la sexta incautación reciente de un petrolero con vínculos al comercio de crudo venezolano y forma parte de una estrategia más amplia para controlar la producción y distribución del petróleo de Venezuela.

La operación se enmarca en las sanciones y bloqueo marítimo establecidos desde diciembre de 2025 por la administración de Trump, que busca restringir los ingresos por petróleo al gobierno venezolano.

La incautación destaca el aumento de la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y su industria petrolera mientras Washington continúa aplicando sanciones y medidas marítimas en la región.

