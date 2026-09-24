Yo Soy Conciertos 2026: “Zambo Cavero” llena de criollismo el escenario con “Y se llama Perú”
La emoción criolla llegó a su clímax gracias a Tony Ward, quien encarna al “Zambo Cavero”, al pisar el escenario para cantar a viva voz el icónico tema “Y se llama Perú”.
La respuesta del jurado ante la entrega del concursante estuvo cargada de elogios. ‘Cachín’ celebró su interpretación diciendo: “Tony, eso es lo que te pedía: que hagas tuya la canción. Me has emocionado, eso es lo que te pedíamos”.
En esa misma línea, Maricarmen Marín aprobó la versatilidad mostrada en el escenario: “Creo que te va muy bien cuando te paras del cajón. Me ha encantado mucho la presentación haciendo otras formas de cantar”.
Finalmente, Ricardo Morán aplaudió la conexión lograda con la audiencia: “Le has puesto feeling a esta presentación. He estado comprometido contigo cantando la canción, te felicito por eso”.
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