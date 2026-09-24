Yo Soy Conciertos 2026: Estos son los tres sentenciados de hoy miércoles 23 de septiembre

La tensión se apoderó de “Yo Soy” al momento de anunciar a los tres concursantes que pasarán a noche de eliminación.

La primera en ser sentenciada fue “Laura Pausini” (Gracia Gómez). Pese a mostrar avances en su gestualidad, los altibajos en las notas vocales y las dudas en el escenario terminaron pasándole factura frente a la exigencia del jurado.

A ella se sumó “Yola Polastri” (Mariella Montes) y “Bob Dylan” (Joaquim de la Monclova), quien tendrá la oportunidad de mostrar la mejor canción de su repertorio.

Los tres participantes deberán dar su máximo esfuerzo en la siguiente gala para convencer al jurado y salvars su continuidad en la competencia.

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¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!