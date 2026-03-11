EE. UU. libera 172 millones de barriles de petróleo para amortiguar crisis en Medio Oriente

Durante las fricciones bélicas en Irán y en el mar del Golfo Pérsico, el Departamento de Energía de Estados Unidos informó este 11 de marzo que se liberarán 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para contoner el aumento del precio del crudo provocado por la guerra en Medio Oriente.

“El presidente Trump ha autorizado al Departemento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días”, declaró Chris Wright, secretario de Energía de EE. UU.

En la misma línea, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), decidicó retirar de manera gradual 400 millones de barriles de crudo al mercado como amortiguador.

Esta decisión se trata de la mayor liberación de reservas en la historia de la AIE, decisión que fue avalada por 32 estados miembros de la organización.

Wright, además de criticar la anterior gestión de Joe Biden, indicó que Trump logrará reponer las reservas gastadas para la contención de la crisis del petróleo en el mundo, pues el estrecho de Ormuz, manejado por Irán, corresponde al 20% de la distribución total del “oro negro”.

“Las llenaremos. Llenaremos nuestras reservas. Si recuerdan, yo las llené y luego llegué a un acuerdo al más alto nivel, un nivel que nunca ha sido; Schumer y los demócratas, por 25 dólares, la rechazaron”, comentó contra algunos parlamentarios Wright.

