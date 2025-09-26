EE. UU. revoca la visa de Gustavo Petro tras discurso sobre Palestina

El gobierno de Estados Unidos anunció la revocatoria de la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras su discurso en Nueva York en apoyo a Palestina.

La decisión se conoció luego de que el mandatario participara en una manifestación el 26 de septiembre, posterior a su intervención en la Asamblea General de la ONU, donde propuso la creación de un “Ejército de Salvación del Mundo” para “liberar” dicho territorio.

Durante su intervención, Petro llamó a la movilización global de millones de ciudadanos para conformar un cuerpo internacional que, según dijo, podría actuar bajo el mecanismo United for Peace de la ONU. Incluso señaló que esta fuerza no debería depender solo de los Estados, sino también de voluntarios de todo el mundo.

“Esperamos que millones de hombres y mujeres decidan configurar los primeros destacamentos del Ejército de la Salvación. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán”, expresó el mandatario colombiano.

Las declaraciones generaron una fuerte reacción en Washington. El Departamento de Estado informó que la revocación de la visa se debe a que Petro “incitó a la violencia y llamó a la desobediencia” en territorio estadounidense.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

“Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, publicó la entidad en su cuenta oficial de X.

