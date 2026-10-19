El Vaticano confirma que el papa León XIV celebrará la Audiencia General este miércoles 21 de octubre

El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Vaticano, luego de ser sometido a una intervención en la que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el pontífice volverá a presidir la Audiencia General este miércoles 21 de octubre en la Plaza de San Pedro, donde ofrecerá su habitual catequesis.

El pontífice fue dado de alta el sábado del Policlínico Gemelli de Roma, tras permanecer cinco días hospitalizado por una operación realizada el 13 de octubre, relacionada con un adenocarcinoma de pulmón. Desde entonces, continúa su recuperación en el Palacio Apostólico Vaticano, según informó la Santa Sede.

El domingo 18 de octubre, León XIV volvió a dirigirse a los fieles desde la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus. Saludó a las aproximadamente 15.000 personas congregadas en la Plaza de San Pedro, que acudieron a expresarle su afecto y apoyo durante su recuperación.

La confirmación de la audiencia semanal es una señal de continuidad en las actividades públicas del pontífice, aunque aún no se han precisado todos los detalles de su participación.

NO IRÁ A CASTEL GANDOLFO

La Oficina de Prensa indicó que la Audiencia General se mantiene y que León XIV volverá a encontrarse con los fieles en la Plaza de San Pedro. No se ha informado si realizará su habitual recorrido entre los asistentes a bordo del papamóvil.

Por el momento, el papa tampoco se trasladará a Castel Gandolfo, residencia a la que suele acudir desde el lunes hasta el martes por la noche para trabajar y descansar. En esta ocasión permanecerá en el Vaticano para continuar su recuperación. La Santa Sede no precisó otros cambios en su agenda.

El cirujano Stefano Margaritora, quien estuvo a cargo de la operación, declaró a los medios vaticanos que la recuperación podría prolongarse durante unos diez días, una estimación médica sobre la evolución posoperatoria.

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