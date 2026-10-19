Macron afirma que “nada justifica” la violencia en las protestas en Francia y señala a la extrema izquierda

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los actos de violencia registrados durante las recientes protestas y anunció que las autoridades locales podrán restringir determinadas concentraciones para evitar nuevos episodios de disturbios.

El mandatario atribuyó los saqueos y ataques a grupos de extrema izquierda y delincuentes, aunque pidió diferenciar a quienes protagonizaron los hechos violentos de los ciudadanos que participaron de manera pacífica y expresaron demandas que calificó como legítimas.

“Esta noche todos sentimos ira y vergüenza”, afirmó Macron durante un mensaje televisado a la Nación, en el que cuestionó los saqueos, incendios y daños registrados en distintas ciudades del país, especialmente durante las movilizaciones del fin de semana.

El jefe de Estado sostuvo que las reivindicaciones sociales no justifican los ataques contra comercios, edificios públicos y fuerzas de seguridad.

MACRON PIDE ACLARAR FALLAS EN LA RESPUESTA POLICIAL

Tras los graves disturbios, Macron pidió al Gobierno y, en particular, al ministro del Interior, Laurent Nuñez, sacar conclusiones sobre la gestión policial de las protestas y garantizar transparencia sobre lo ocurrido.

Nuñez presentó su dimisión tras los incidentes, pero el presidente francés rechazó su salida del cargo y le encargó implementar nuevas estrategias frente a los grupos violentos.

El ministro reconoció posteriormente que las fuerzas de seguridad perdieron el control en algunas grandes ciudades y admitió deficiencias en la previsión y el despliegue policial.

Según el balance difundido por el Ministerio del Interior, hasta la noche del domingo 18 de octubre, 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías y gendarmes resultaron heridos durante los disturbios. Los incidentes incluyeron enfrentamientos, saqueos, incendios y ataques contra edificios públicos y comercios en diferentes ciudades de Francia.

GOBIERNO BUSCARÁ RESPUESTAS A LAS DEMANDAS CIUDADANAS

Macron aseguró que los responsables de los actos de violencia deberán responder ante la Justicia. Al mismo tiempo, anunció que el primer ministro, Sébastien Lecornu, convocará reuniones con representantes políticos y, posteriormente, con sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios.

El objetivo, según señaló, será elaborar propuestas concretas frente a las demandas sociales, entre ellas las relacionadas con el aumento del costo de vida y las condiciones del sistema educativo.

Macron sostuvo que el restablecimiento del orden público debe ir acompañado de respuestas a las preocupaciones de los ciudadanos que participaron pacíficamente en las movilizaciones.

VIDEO RECOMENDADO