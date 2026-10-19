Comisión de Ética de Diputados sesiona este lunes: evaluará los casos de Pérez Mallqui, Aranda y Palomino

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sesionará este lunes 19 de octubre, a las 4:00 p. m., en su quinta sesión ordinaria. La agenda incluye cuatro puntos relacionados con denuncias y procedimientos contra los diputados Julián Pérez Mallqui, Christian Aranda Vásquez y Catherin Palomino Casavilca.

Los puntos previstos son los siguientes:

El debate del informe final de un expediente contra Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú.

La evaluación de otro informe de calificación contra Pérez Mallqui.

La audiencia del procedimiento seguido contra Aranda, de Renovación Popular.

La revisión del informe de calificación del caso de Palomino, de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

CASO PÉREZ MALLQUI

El expediente de Julián Pérez Mallqui se relaciona con una denuncia de su expareja por presuntas agresiones físicas y psicológicas. El parlamentario fue detenido el 30 de julio, luego de que se reportara un incidente en la vivienda de la denunciante.

Según el abogado de la denunciante, Juan Barrantes, el legislador habría ingresado sin autorización a un inmueble, amenazado verbalmente a su defendida, sujetado su brazo y propinado una patada. Estos hechos fueron informados tras la detención en la comisaría de San Miguel.

El certificado médico legal registró lesiones traumáticas recientes en la denunciante, entre ellas moretones en el codo, el antebrazo y la pierna derechos, además de marcas de presión. Pérez Mallqui solicitó al Poder Judicial que excluya dicho certificado como prueba.

CASOS ARANDA Y PALOMINO

En el caso de Christian Aranda Vásquez, la comisión realizará la audiencia del expediente 002-2026-2027/CEP-CD. Al legislador se le atribuye la difusión, en sus redes sociales, de documentos que habrían permitido identificar a una paciente del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, en Abancay, y conocer información de su historial médico.

El 24 de agosto, Aranda remitió un oficio al establecimiento de salud para solicitar información sobre una paciente de aproximadamente 20 semanas de gestación que sería evaluada para acceder a una interrupción terapéutica del embarazo. El requerimiento comprendía datos sobre el diagnóstico, exámenes, informes médicos, integrantes de la junta médica, consentimiento informado e historia clínica.

La controversia surgió tras la publicación en X de una imagen del oficio que, según capturas difundidas por periodistas, habría incluido inicialmente información identificatoria de la paciente. Aunque la publicación fue modificada o retirada, organizaciones y especialistas advirtieron sobre la exposición de datos vinculados con la salud de una ciudadana.

El informe de calificación contra Catherin Palomino se origina en una publicación periodística que atribuyó a integrantes de su despacho la exigencia de aportes económicos a trabajadores para financiar bienes y actividades de la oficina parlamentaria. Entre los gastos mencionados figuran artículos decorativos, tarjetas de presentación e insumos.

El 17 de septiembre, Palomino negó responsabilidad y manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones. “Yo me someto a todas las investigaciones. Me voy a someter a la bancada, a Ética”, declaró.

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