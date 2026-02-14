Embajada de EE. UU. en Perú reconoce a la PNP tras golpe clave contra el Tren de Aragua

Tras una asistencia clave de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de su División de Investigación de Delitos Transnacionales, Estados Unidos logró la acusación formal de 27 integrantes del Tren de Aragua y del grupo criminal Anti-Tren en su territorio.
Además, el trabajo conjunto con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional permitió sustentar 38 cargos por delitos como extorsión, asesinatos vinculados a cobros ilegales, secuestro, tráfico sexual y conspiración para cometer homicidios por encargo.
Entre los casos investigados figura un doble asesinato ocurrido en abril de 2024 en el Bronx. Desta manera, la cooperación entre Perú y Estados Unidos permitió un golpe significativo contra ambas organizaciones criminales.