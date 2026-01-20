Embajador de Perú presentó sus cartas credenciales ante el Presidente de Rusia, Vladimir Putin

El embajador peruano Manuel de Cossío Klüver presentó al presidente Vladimir Putin las cartas credenciales que le acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú ante la Federación de Rusia en una ceremonia celebrada en el salón Alexander del Gran Palacio del Kremlin.

Además del diplomático peruano, más de 30 nuevos embajadores de cinco continentes hicieron lo propio durante la ceremonia en la que destacan países como Brasil, Colombia, Cuba, Uruguay, entre otros.

El Jefe de Estado ruso destacó particularmente la importancia del vínculo con las naciones sudamericanas que estuvieron presentes: “Rusia trata a Colombia, Perú y Uruguay con gran respeto y como socios igualitarios e independientes”.

Por su parte, el embajador De Cossío transmitió los saludos del Perú y expresó la voluntad de mantener la cooperación entre ambos países en áreas de interés común para el beneficio de sus pueblos.

¿Quién es Manuel de Cossío Klüver?

Es diplomático de carrera con más de 30 años de trayectoria en el servicio exterior peruano. Antes de ser jefe de misión en Moscú, el funcionario diplomático se desempeñó como director general de Estudios y Estrategias de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7