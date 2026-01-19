Temas
Mundo

España decreta 3 días de luto nacional tras colisión de trenes que dejó 39 muertos

En la tarde del domingo 18 de enero, los 3 últimos vagones de un tren que partió de Málaga, ciudad española, colisionó en la vía contra otra caravana que ha dejado hasta el momento un saldo de 39 fallecidos y 122 heridos, según el ministro de Transportes de España, Óscar Puente.

El accidente ocurrió a las 7.39 p. m., cuando los últimos vagones del tren de la compañía italiana Iryo descarrilaron sobre la vía colindante y se estrellaron contra un convoy de Alvia. Debido al impacto, los dos primeros vagones de la última compañía se desconectaron de su línea de rieles y cayeron a unos 4 metros por un barranco.

Ante el trágico suceso, el presidente de España, Pedro Sánchez, decretó luto nacional por 3 días en el país europeo por la tragedia ferroviaria en Adamuz, ubicada cerca a la ciudad de Córdoba, Andalucía.

Sánchez afirmó que su gobierno buscará “dar con la verdad” para entender qué ocurrió en el accidente y por qué se dio luego de que su ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmara que fue “tremendamente extraño”, con base a la última revisión hecha el 15 de enero al tren Iryo y que la vía fue implementada en mayo de 2025 con un coste de 700 millones de euros.

