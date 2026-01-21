Estados Unidos confirma que Delcy Rodríguez visitará Washington

En la tarde de este 21 de enero, un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela tras la caída de Maduro, visitará Washington para encontrarse con Donald Trump, pero no detalló fechas o agenda de quien es la líder chavista.

El anuncio de la visita de Rodríguez se da luego de que Donald Trump se reúna con la opositora chavista María Corina Machado en la Casa Blanca, quien le obsequió, como conmemoración, la medalla del premio nobel al líder republicano.

Pese a que Donald Trump ha respaldado el gobierno de Delcy Rodríguez reiteradas veces y rechazado la influencia de Corina Machado, últimamente ha cambiado de visión y ha revelado sus deseos de incluir a la opositora en la transición política de Venezuela.

En palabras de Trump, María Corina Machado es “una mujer increíblemente amable, también hizo algo muy increible como saben. Podemos lograr que ella se involucre de alguna manera”.

Sobre la gestión de Rodríguez, Trump comentó que “estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”. Agregó que actualmente está “trabajando muy bien” con la nueva administración y aseguró que se ha liberado a muchos presos políticos.

VIDEO RECOMENDADO