Estados Unidos incauta buque fantasma “Olina” lleno de petróleo en el Caribe

Este viernes 9 de enero de 2025, las fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron al buque petrolero ‘Olina’ en los mares del Caribe, tras acciones coordinadas entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS). Según el Comando Sur, este navío operaba en el mar bajo la modalidad del cambio de bandera, utilizando rutas clandestinas.

La ejecución militar se realizó en la madrugada con infantes de la Marina de Guerra que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para realizar el abordaje. Con esta captura, los Estados Unidos se apuntan su 5to buque incautado desde su ofensiva en Venezuela.

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el Olina es parte de una llamada “flota fantasma” que, junto a otros petroleros, llevaban el mineral “embargado” a otros países desde Venezuela.

La intercepción militar estuvo bajo el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, iniciativa que busca “reforzar la seguridad marítima, frenar el tráfico ilícito y apoyar a las agencias civiles encargadas de la aplicación de la ley”. Según Donald Trump, la operación también contó con el apoyo de las autoridades interinas de Venezuela.

