Estados Unidos otorga permiso a 5 petroleras para operaciones sobre hidrocarburos en Venezuela

La administración de Donald Trump otorgó este viernes 13 de febrero dos licencias generales que permiten a cinco petroleras internacionales reanudar sus operaciones extractivas en Venezuela, al igual que la apertura de nuevos contratos para otras empresas que quieran invertir en el país caribeño, siempre y cuando estén bajo vigilancia.

Las empresas beneficiadas por estos permisos son Chevron (Estados Unidos), Eni (Italia), Repsol (España), BP y Shell (Inglaterra).

Con ello, estas empresas están autorizadas a todas las transacciones que tengan que ver con el sector petrolero en Venezuela, también queda autorizado los contrato por nuevas inversiones de gas y petróleo en el sector para aquellas compañías interesadas.

Con estas dos nuevas licencias, el sector petrolero venezolano da un paso tras las sanciones endurecidas por el primer mandato de Donald Trump desde 2019.

Desde el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero, Delcy Rodríguez no dudo en negociar con Trump para detener las operaciones militares y el bloqueo comercial impuesto por EE. UU. debido a sus “buques fantasma”.

Trump afirmó este viernes que actualmente las relaciones con Venezuela “son tan buenas como uno podría desear (…). Rodríguez está haciendo un gran trabajo”, destacó el líder republicano, quien confirmó la visita al país caribeño, sin aclarar una fecha exacta.

VIDEO RECOMENDADO