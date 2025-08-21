Estados Unidos y Venezuela: internacionalista advierte riesgo de intervención militar

El internacionalista Óscar Vidarte advirtió que el despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela abre un escenario preocupante que recuerda la invasión de Panamá en 1989. Sin embargo, precisó que, a diferencia de ese antecedente, la administración Trump aún no ha hablado abiertamente de una invasión, sino de operaciones contra el narcotráfico vinculado al Cártel de los Soles.

“Estados Unidos ha señalado que usará todos sus recursos para frenar el tráfico de drogas y llevar a sus responsables ante la justicia. Esto se conecta con la recompensa contra Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar el Cártel de los Soles”, explicó Vidarte.

El analista señaló que Washington busca catalogar a organizaciones criminales como grupos terroristas, entre ellas el Tren de Aragua. “Esto desnaturaliza el concepto de terrorismo en el derecho internacional, pero le da a Estados Unidos mayores herramientas para justificar intervenciones, incluso vulnerando soberanías”, indicó.

LA RESPUESTA DE VENEZUELA

El régimen de Nicolás Maduro movilizó a más de 4 millones de milicianos como medida de resistencia ante una eventual invasión. Para Vidarte, esto eleva la tensión regional: “Venezuela no es Panamá. Es un país grande, con fuerzas armadas y milicias vinculadas al gobierno. Una intervención sería sangrienta y tendría efectos en países vecinos como Colombia, que teme un escenario similar al de Siria, además de una nueva ola migratoria”.

Vidarte recordó, entrevistado en el programa ‘Buenas nuevas, malas nuevas’ de Latina Noticias, que los intentos de presión internacional, como el Grupo de Lima, no lograron sacar a Nicolás Maduro del poder. “El régimen se ha consolidado con apoyo civil y militar, pese al colapso económico. La única salida viable es el diálogo, aunque este camino está desgastado por la falta de cumplimiento de acuerdos por parte de Maduro”, apuntó.

EL ROL DEL PETRÓLEO Y LAS SANCIONES

Respecto a la relación bilateral, el especialista explicó que Estados Unidos mantuvo un relajamiento parcial durante el gobierno de Joe Biden, motivado por la crisis energética global. Sin embargo, aclaró que hoy los principales compradores de crudo venezolano son China, India y Singapur, y no Estados Unidos.

Además, recordó que siguen vigentes sanciones económicas impuestas desde Obama y ampliadas por Trump, que afectan no solo a líderes chavistas, sino también a la economía venezolana en general, lo que ha contribuido a la migración masiva.

“Hay un pequeño margen para negocios petroleros con Estados Unidos, pero muy lejano a lo que fue hace 20 años. El peso de las sanciones sigue condicionando la economía venezolana”, concluyó Vidarte.

