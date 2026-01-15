Europa envía militares a Groenlandia tras “desacuerdo fundamental” con EE. UU. por pretensiones de Trump

Preparados. Alemania, Francia, Noruega y Suecia, todos países europeos dentro de la OTAN, desplegaron personal militar en Groenlandia este miércoles 14 de enero, para realizar una misión de reconocimientos tras una reunión fallida con funcionarios de los Estados Unidos

El Ministerio de Defensa de Francia, indicó que el marco de estos ejercicios militares lleva el nombre de “Arctic Endurance”, que reúne unidades y medios terrestes, aéreos y marítimos sobre Groenlandia, un país gubernamental manejado de mano a mano con Dinamarca.

“He decidido que Francia participe en los ejercicios conjuntos organizados por Dinamarca en Groenlandia (…). Los primeros elementos militares franceses ya están en camino. Otros les seguirán”, comunicó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ante las pretensiones y amenazas de Donald Trump sobre anexionar el país isla.

Por otro lado, Alemania señala que las operaciones de reconocimiento en Groenlandia no apuntan a Estados Unidos, sino a Rusia y China, quienes “utilizan cada vez más el ártico con fines militares, poniendo así en peligro la libertad de transporte, comunicación y comercio”, declara Boris Pistorious, el ministro de Defensa de Alemania, quien además añade que es importante mantener “una estrevha relación dentro de la OTAN, especialmente con nuestros socios estadounidenses”.

VIDEO RECOMENDADO