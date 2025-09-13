España: explosión en bar deja al menos 25 heridos en Madrid

En España, al menos 25 personas resultaron heridas tras una fuerte explosión registrada en un bar del distrito de Vallecas, Madrid. De acuerdo con los servicios de emergencia, tres se encuentran en estado grave y dos en condición “potencialmente grave”.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a vecinos y transeúntes auxiliando a las víctimas, muchas de ellas cubiertas de polvo, mientras el techo del bar colapsaba parcialmente y los escombros se esparcían en la vía pública.

La explosión afectó también a un local contiguo y a un edificio, lo que obligó al desalojo inmediato. Como consecuencia del hecho, un total de 18 dotaciones de Bomberos trabajaron en el lugar con apoyo de su Unidad Canina y equipos de la Policía de Madrid.

Aunque la causa del siniestro no ha sido confirmada, las autoridades sospechan de una posible fuga de gas. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, informó que los vecinos de nueve viviendas deberán ser realojados temporalmente debido a los serios daños del lugar.

