Facebook e Instagram presentan caída global: usuarios reportan fallas para iniciar sesión y enviar mensajes

La mañana de este viernes 12 de junio, miles de usuarios reportaron problemas en el funcionamiento de Facebook e Instagram, dos de las plataformas más utilizadas del mundo y que forman parte de la compañía Meta. Los inconvenientes comenzaron a registrarse desde tempranas horas, generando una ola de comentarios y quejas en otras redes sociales.

Las alertas sobre la caída de Facebook e Instagram se multiplicaron rápidamente en X, antes conocida como Twitter, donde cientos de internautas compartieron capturas de pantalla mostrando mensajes de error y dificultades para conectarse a los servicios de Meta desde distintos dispositivos.

Hasta el momento, la empresa fundada por Mark Zuckerberg no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el origen de la interrupción. Asimismo, se desconoce cuánto tiempo tomará restablecer completamente el funcionamiento de ambas plataformas.