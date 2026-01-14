FBI allana casa de periodista que publicó casos sobre el Pentágono

Agresión contra la prensa. Este miércoles 14 de enero, a pedido del Pentágono y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI allanó el domicilio de Hannah Natanson, periodista del Washington Post, como parte de una investigación sobre filtraciones de información relacionadas a seguridad nacional que busca encontrar una fuente directa.

Según comunicó la Fiscal General de los EE. UU., Pam Bondi, por su cuenta oficial de X, se “ejecutaron una orden de allanamiento en el domicilio de un periodista del Washington Post que obtenía y reportaba información clasificada y filtrada ilegalmente de un contratista del Pentágono”.

Además, Bondi también resaltó que la fuente de estos datos a la periodista “está actualmente preso”, en referencia a un detenido hace unos días acusado de retención ilegal de documentos relacionados con la seguridad nacional del país americano.

Al unísono, el director del FBI, Kash Patel, indicó por su cuenta de X que el “presunto filtrador fue arrestado esta semana y se encuentra bajo custodia. Dado que esta es una investigación en curso, no haremos comentarios”.

Agentes buscaban a presunta fuente directa

“Es excepcionalmente raro que las autoridades realicen registros en los domicilios de periodistas. Las regulaciones federales, destinadas a proteger la libertad de prensa, están diseñadas para dificultar el uso de tácticas policiales agresivas contra periodistas para obtener la identidad de sus fuentes”, declaró el Washington Post.

Tras incautar dos laptops, un teléfono y un reloj de la periodista, los agentes del FBI le dijeron a Natanson que ella no era el objetivo de su investigación, sino que es Aurelio Pérez-Lugones, administrador de sistemas de una empresa en Maryland acusado de haber llevado a su domicilio informes de inteligencia clasificado, informó el Post.

Hannah Natanson recibió un Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del Asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que fue asaltado por simpatizantes de Donald Trump tras perder en los comicios presidenciales el 2020 ante Joe Biden.

