Fuerzas armadas de Polonia derriban drones rusos tras ingreso ilegal a su espacio aéreo

El gobierno polaco denunció este miércoles una grave incursión de drones rusos en su espacio aéreo durante un ataque masivo contra Ucrania, situación que calificaron como una “violación sin precedentes”. El primer ministro Donald Tusk confirmó que varios de estos aparatos fueron interceptados y destruidos por las fuerzas de defensa, al tiempo que mantenía comunicación directa con la OTAN y sus aliados.

El operativo de defensa aérea se prolongó durante varias horas y contó con la intervención de aviones de combate polacos y de la Alianza Atlántica. Según los reportes militares, la acción concluyó alrededor de las 7:30 a.m. hora local, tras haber neutralizado la amenaza que se extendió en la frontera oriental de Polonia.

La magnitud de la incursión llevó a Varsovia a activar el artículo 4 de la OTAN, mecanismo que permite convocar consultas entre los Estados miembros cuando la seguridad o la integridad territorial de alguno de ellos se ve comprometida. Esta medida refleja el nivel de preocupación del gobierno polaco ante un escenario que, en palabras de Tusk, representa el momento de mayor peligro militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú, por su parte, reconoció haber realizado una ofensiva de gran escala contra objetivos militares e industriales en el oeste de Ucrania, empleando también drones de ataque. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso negó que existieran planes de atacar infraestructura en territorio polaco y sostuvo que los aparatos presuntamente detectados en Polonia no habrían superado un alcance máximo de 700 kilómetros.

Desde Bielorrusia, país estrechamente alineado con el Kremlin, el viceministro de Defensa Pavel Muravyeika sugirió que los drones podrían haber entrado accidentalmente en Polonia debido a fallos de navegación provocados por bloqueos electrónicos. Mientras tanto, en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, evitó pronunciarse y trasladó cualquier explicación oficial al Ministerio de Defensa.

