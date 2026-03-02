Gobiernos en Latinoamérica expresan su preocupación por ataques en Irán

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán -que iniciaron el sábado 28 de febrero- han provocado la reacción de la comunidad internacional, en especial, de los gobiernos de Latinoamérica.

Cuba, Argentina, Costa Rica, Chile y Perú son solo algunas de las naciones cuyos líderes y gobiernos se han pronunciado por la grave escalada en el conflicto del Medio Oriente. Estas son sus reacciones.

COLOMBIA

El presidente, Gustavo Petro, mencionó que Donald Trump “se ha equivocado hoy”, respecto al ataque del sábado 28 de febrero con Irán. También pidió frenar la propagación de armas nucleares.

“Además de la población iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, ahora los países del golfo sufren ataques de Irán sin mayor defensa. La alianza que rompió el derecho internacional mientras se negociaba se reduce a EEUU e Israel con algunos países europeos, es la visión equivocada de la guerra entre civilizaciones”, indicó en su cuenta de X.

Hay que volver cuánto antes al respeto al derecho internacional. Además de la poblacion iraní afectada, una revolución allí es ilusoria por la fuerte base popular que defiende el sistema teocrático, y un regreso a la monarquía es una estupidez, ahora los países del golfo sufren… https://t.co/FC9kKFlG3i — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 2, 2026

CHILE

A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, el gobierno expresó su preocupación por la escalada militar en el Medio Oriente. Además, mencionó que este contexto puede tener consecuencias para la estabilidad de la región y, por consiguiente, la seguridad internacional.

También se mostró en contra del uso de armamento nuclear. “Chile hace un llamado a detener la violencia, asegurar la protección de la población civil y reitera su firme compromiso con la no proliferación nuclear”.

COSTA RICA

Por su parte, el gobierno costarricense condenó los ataques de Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania. Además, en el comunicado oficial, reiteraron la urgente “desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países de la región”.

CUBA

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acotó en X que el ataque es un “execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana”. Añadió que envía sus “sentidas condolencias” al pueblo, gobierno y al presidente Dr. Massoud Pezeshkian por el asesinato del Líder Supremo de la República Islámica de Irán.

El execrable acto constituye una violación inescrupulosa de todas las normas del Derecho Internacional y la dignidad humana. En #Cuba será recordado como un destacado estadista y líder de su pueblo, que contribuyó al desarrollo de relaciones de amistad entre Cuba e #Irán. 2/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 1, 2026

ARGENTINA

La oficina del presidente Javier Milei emitió un documento comunicando que elevó el nivel de seguridad a “alto en todo el territorio nacional” con la finalidad de “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

PERÚ

Nuestro país no estuvo exento de las reacciones tras los ataques. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se emitió un comunicado en el que el gobierno manifestó su preocupación por los enfrentamientos militares.

Además, se menciona la posición de Perú como pacifista para respaldar a “toda iniciativa internacional orientada a reducir las tensiones e invitar a privilegiar y preservar la paz y la seguridad internacionales”. El comunicado añade la importancia del diálogo y mecanismos diplomáticos para restablecer la paz en la región.

📄Comunicado Oficial 004-26: El Perú expresa preocupación por situación actual en el Medio Oriente. pic.twitter.com/zDI3npYWZL — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) February 28, 2026

