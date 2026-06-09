Trump acusa a Irán de derribar helicóptero de EE.UU. y advierte represalias en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este martes a Irán de derribar un helicóptero militar Apache mientras realizaba labores de vigilancia sobre el estrecho de Ormuz. Según indicó, el ataque no dejará de tener respuesta por parte de su gobierno.

A través de su red Truth Social, el mandatario aseguró que los dos tripulantes sobrevivieron sin lesiones, pero remarcó la gravedad del hecho. “Estados Unidos debe responder a este ataque”, señaló, elevando la tensión en una de las zonas más sensibles para el comercio energético global.

IRÁN RESPONDE Y ADVIERTE CONSECUENCIAS

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que su país mantiene abierta la vía diplomática, aunque lanzó una advertencia directa. “Preferimos el lenguaje de la diplomacia, pero hablamos con mucha más soltura otros idiomas”, declaró, en alusión a una posible escalada si se rompen compromisos.

El cruce de declaraciones se produce horas después de que Trump mostrara optimismo sobre un posible acuerdo entre ambas naciones. Incluso había señalado que una salida al conflicto podría concretarse en pocos días, aunque el incidente cambió el tono de los mensajes.

El estrecho de Ormuz continúa bajo la atención de los mercados internacionales por su importancia en el tránsito de petróleo. La evolución de este conflicto será clave para el comportamiento de los precios del crudo, en medio de una creciente incertidumbre geopolítica

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