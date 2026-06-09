Me Caigo de Risa: ¡Se les pusieron los pelos de punta! Manuel Gold, César Ritter, Korina Rivadeneira y Alicia Mercado recibieron una leve descarga electrica

El nuevo juego de Me Caigo de Risa, “Sígueme la corriente”, llegó para poner nerviosos a los participantes… literalmente. Peláez les tenía que dar categorías a los participantes, quienes debían mencionar elementos correctos para evitar un pequeño toque eléctrico en las manos.

La primera ronda arrancó con animales de la selva, donde Manuel Gold terminó perdiendo tras repetir un animal ya mencionado. Antes de recibir la descarga, Peláez le pidió que eligiera una expresión para afrontar el castigo, y el actor eligió “Un besito”. Desde ese momento todos debían mandar un beso antes de recibir corriente.

Tras la salida de Manuel Gold, entró César Ritter, quien cayó en su primera ronda. Luego fue el turno de Korina Rivadeneira, quien también terminó perdiendo.

Finalmente, la batalla quedó entre Luciana Arispe y Alicia Mercado, quienes se enfrentaron en la categoría de películas. Sin embargo, cuando Alicia Mercado ya no pudo continuar, Luciana Arispe se coronó como la ganadora.

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