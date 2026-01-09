Gustavo Petro afirma que diálogo con Trump busca “detener una guerra mundial”

Luego de mantener una conversación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y recibir una invitación a la Casa Blanca, el mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró que busca “detener una guerra mundial” mediante el diálogo con el líder estadounidense, tras la captura de Nicolás Maduro.

En una entrevista con CBS News, Petro afirmó que el diálogo bilateral es clave para reconstruir la comunicación entre ambos países, en un contexto marcado por el reciente ataque de Estados Unidos en Venezuela. Además, advirtió que cualquier agresión contra Colombia podría desatar una guerra civil, calificando ese escenario como una “política absurda”.

EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Del mismo modo, Petro destacó los resultados históricos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, señalando que estos contradicen la narrativa que, según él, se ha construido en Estados Unidos.

Asimismo, indicó que abordó la situación venezolana por iniciativa propia y que algunos temas delicados se tratarían únicamente de manera presencial. En ese contexto, expresó su postura a favor de un gobierno compartido en Venezuela, que incluya al oficialismo y a sectores de la oposición.

Finalmente, Petro remarcó que su objetivo central al acudir a la Casa Blanca es evitar una escalada de conflictos en América Latina y contribuir a la estabilidad internacional.

