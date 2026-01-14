Gustavo Petro confirmó que se reunirá con Donald Trump el 3 de febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una sesión de consejo de ministros celebrado en la noche del 14 de enero, anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el día 3 de febrero de 2026, en Washington. La confirmación se da cuando el líder de la Casa Blanca mantuvo una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y pronto con María Corina Machado, la opositora y premio nobel del régimen Chavista.

“El Consejo de Ministros tiene un tema sobre la intensificación del debate entre Estados Unidos y Colombia, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante. Mi intención general es que el colombiano y colombiana que esté en ese país no sufra”, declaró Gustavo Petro.

La confirmación de la fecha de la entrevista entre ambos presidentes llega tras meses de tensas relaciones diplomáticas, pero que empezaron a adherirse luego de que ambos mandatarios sostuvieran una llamada telefónica que ambos calificaron de cordial y productiva.

Donald Trump, tras terminada dicha llamada el 7 de enero, indicó por su red social Truth Social que los cancilleres de cada país estaban alistando los preparativos para la reunión presidencial.

