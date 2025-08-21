Gustavo Petro pidió minuto de silencio tras atentados en Colombia: “Ha sido un día de muerte”

Dos atentados terroristas enlutan Colombia. El primero en Amalfi con un saldo de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos tras el ataque a un helicóptero que apoyaba labores de seguridad a agentes que participaban en la erradicación manual de cultivos de coca. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC, en referencia al Estado Mayor Central, facción considerada una de las principales disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El segundo, en la ciudad de Cali, con al menos 6 muertos y más de 50 heridos tras la explosión de cilindros de bomba en la base aérea militar Marco Fidel Suárez. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque; sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha apuntado al frente Carlos Patiño, que opera principalmente en el departamento del Cauca y pertenece a las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que comanda Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’.

PETRO RESPONDE

Durante el acto de Reforma Agraria y Agroindustria para el Cesar en Valledupar, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, se manifestó en rechazo a los ataques de índole terrorista y culpó al EMC de alias ‘Iván Mordisco’ de haber llevado a cabo estas incursiones que causaron terror en la población. Asimismo, pidió un minuto de silencio para las víctimas civiles como policiales.

“Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Voy a pedir un minuto de silencio por ellos: civiles, miembros de la fuerza pública y ahora funcionarios del gobierno nacional”, dijo antes de iniciar su participación en el evento.

Sobre lo ocurrido en Cali, Petro la calificó de “acción plenamente terrorista” al explicar que no es lo mismo un combate entre fuerzas que portan armas que matar civiles desarmados. “Es crimen de guerra, es crimen de lesa humanidad, desde la juridicidad de la Corte Penal Internacional y es terrorismo desde el concepto más básico de terror”, agregó.

Las investigaciones del gobierno evidencian que tanto el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de Iván Mordisco son bandas armadas, organizadas jerárquicamente y cuyo mando real, según la inteligencia colombiana, es la Junta de Narcotráfico.

VIDEO RECOMENDADO