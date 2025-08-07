Hallan cuerpo sin vida de joven modelo en Venezuela

En Venezuela, una joven modelo de 17 años, identificada como sus iniciales A. A. B., fue hallada en Ciudad Guayana, estado Bolívar, apenas un día después de haber celebrado su graduación del nivel medio superior.

Según medios locales, el cuerpo fue encontrado en un domicilio que pertenecería a su pareja sentimental, quien aún no ha sido identificada. Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre las causas del fallecimiento.

El funeral de Angely se realizó en medio de un ambiente de dolor y discreción. Fotografías y videos del sepelio circularon por internet, mientras sus perfiles en redes sociales se llenaron de mensajes de despedida por parte de sus seguidores.

El caso ha generado misterio, debido al hermetismo con el que ha sido manejado por parte de las autoridades y la familia, y es que Angely había compartido su felicidad en redes sociales el viernes 1 de agosto, mostrando imágenes junto a sus seres queridos tras obtener su título.

Además de estudiante, era atleta y participaba activamente en certámenes de belleza, siendo una de las aspirantes al título de Reina del Cacao 2025, uno de los concursos más importantes de la región.

