Hamas acepta propuesta de Trump y se muestra dispuesto a liberar a rehenes israelíes “vivos o muertos”

El grupo terrorista Hamas comunicó su respuesta al plan de 21 puntos para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó la cadena qatarí Al Jazeera.

En su declaración, Hamas aseguró que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, como parte de la propuesta presentada por Washington. De acuerdo con el reporte, la respuesta se transmitió a través de canales que operan con intermediarios internacionales.

Hamas expresó además su disposición a participar en negociaciones inmediatas con mediadores para definir los términos del acuerdo, y agradeció los esfuerzos diplomáticos árabes, islámicos e internacionales, así como los del propio Trump.

La organización también señaló estar de acuerdo en entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, lo que marcaría un cambio en el control político de la región.

Esta es la primera confirmación pública de la postura de Hamas frente a la iniciativa de Trump. El enfrentamiento actual comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas lanzó un ataque que dejó 1.219 muertos en Israel y secuestró a 251 personas.

Según cifras oficiales, 48 israelíes siguen cautivos en Gaza, aunque se cree que al menos 25 de ellos habrían fallecido. En respuesta, Israel emprendió una ofensiva militar que, hasta la fecha, ha causado la muerte de más de 66 mil palestinos, la mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza.

