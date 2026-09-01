Perú enfrentará a Guatemala en los cuartos de final del Mundial de Comidas de Ibai
Perú ya tiene rival en los cuartos de final del ‘Mundial de Comidas’ de Ibai Llanos. La selección peruana se enfrentará a Guatemala, que consiguió una sorpresiva clasificación tras eliminar a México en los octavos de final.
El equipo peruano llega a esta instancia luego de superar a Honduras en la ronda anterior. El ceviche peruano obtuvo cerca de 2.9 millones de votos, mientras que las baleadas hondureñas alcanzaron aproximadamente 1.8 millones.
¿CÓMO LLEGAN PERÚ Y GUATEMALA A LOS CUARTOS DE FINAL?
Guatemala protagonizó una de las mayores sorpresas de los octavos de final al dejar fuera a México por una diferencia de poco más de 100 mil votos. El país centroamericano consiguió 2.104 millones de votos, frente a los 2.003 millones obtenidos por los mexicanos.
Por su parte, Perú avanzó con una amplia diferencia sobre Honduras y se consolidó como uno de los países con mayor respaldo de los usuarios que participan en la competencia gastronómica organizada por Ibai Llanos.
PERÚ VS. GUATEMALA: ¿QUÉ OTROS DUELOS SE PRESENTAN?
Con los ocho clasificados definidos, los cuartos de final quedaron conformados de la siguiente manera: Venezuela vs. Colombia, Perú vs. Guatemala, Ecuador vs. Bolivia y Uruguay vs. Argentina.
El duelo entre Perú y Guatemala marcará un nuevo desafío para la gastronomía peruana, que busca seguir avanzando en el torneo y repetir el éxito conseguido en el ‘Mundial de Desayunos’ de 2025, cuando el pan con chicharrón se consagró campeón.
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