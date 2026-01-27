India activa alerta sanitaria por brote del virus Nipah

Las autoridades sanitarias de la India activaron una alerta epidemiológica tras confirmarse un nuevo brote del virus Nipah, considerado altamente letal. Hasta el momento, se han registrado dos casos positivos, mientras que cerca de 190 personas fueron puestas en cuarentena por haber tenido contacto con los infectados.

El subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, informó que todos los contactos están bajo vigilancia y que quienes presentaron síntomas ya fueron sometidos a pruebas.

En paralelo, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) activó protocolos de emergencia para contener la propagación.

El Ministerio de Salud ordenó reforzar la seguridad en los hospitales de la zona afectada, exigiendo el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico ante el riesgo de transmisión entre humanos.

Expertos señalan que, debido a que el período de incubación del virus puede variar entre 4 y 45 días, el monitoreo deberá mantenerse por varios meses antes de descartar nuevos contagios.

