Cancillería descarta irregularidades en traslado de actas electorales desde el extranjero

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el proceso de traslado de las actas electorales provenientes del extranjero y aseguró que este se realizó respetando los plazos establecidos, la cadena de custodia y los procedimientos coordinados con los organismos electorales.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, la Cancillería precisó que la Ley Orgánica de Elecciones no contempla la transmisión digital de las actas electorales del exterior como parte del procedimiento para el cómputo oficial de los votos.

📄Comunicado de Prensa 025-26: Con relación al proceso electoral llevado a cabo en el extranjero. 👉https://t.co/qBx9O3IPyn pic.twitter.com/nH8ul2c86k — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 12, 2026

GOBIERNO DEFIENDE TRANSPARENCIA DEL PROCESO ELECTORAL EN EL EXTERIOR

Asimismo, indicó que el repliegue del material electoral se efectuó entre el 8 y el 10 de junio, dentro del plazo de 72 horas previamente coordinado con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según señaló, el traslado se desarrolló bajo custodia diplomática y policial, sin registrarse incidentes.

Respecto al caso de Buenos Aires y las oficinas consulares dependientes de Rosario, Corrientes y Salta, donde se instalaron 233 mesas de sufragio, el Ministerio explicó que se optó por el servicio de “carga consolidada” debido a que era la alternativa más segura para garantizar la trazabilidad y la cadena de custodia del material electoral.

CANCILLERÍA EXPLICA RETRASO EN ENVÍO DESDE BUENOS AIRES

La Cancillería detalló que la única empresa que ofrecía dicho servicio para el volumen de carga requerido era Aerolíneas Argentinas, la misma utilizada durante la primera vuelta electoral. Sin embargo, la aerolínea informó por escrito que no contaba con disponibilidad de vuelos para el 9 de junio.

Además, señaló que otras compañías aéreas no garantizaban espacio suficiente en bodega ni el traslado de todos los paquetes electorales, cuyo número definitivo solo pudo conocerse tras culminar el escrutinio. Según el comunicado, optar por otra modalidad habría implicado poner en riesgo la cadena de custodia.

El Ministerio también explicó que el Consulado General del Perú en Buenos Aires no pudo enviar el material el 8 de junio debido a que debía esperar la llegada segura de las actas y votos procedentes de Rosario, Corrientes y Salta, ubicadas a cientos de kilómetros de la capital argentina.

Finalmente, la Cancillería destacó que los partidos políticos contaron con personeros en Buenos Aires y que los resultados de cada mesa fueron publicados en las respectivas sedes consulares, conforme a la normativa electoral vigente. Añadió que durante todo el proceso se garantizó la transparencia y no se registraron cuestionamientos por parte de los actores involucrados.

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