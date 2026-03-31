Israel aprueba pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo

Con 62 votos a favor y 48 en contra, el parlamento de Israel aprobó el lunes 30 de marzo la reinstauración de la pena de muerte contra los palestinos condenados por cometer atentados “terroristas” en el país judío.

La nueva ley, que contó con el voto a favor del primer ministro y con orden de arresto internacional, Benjamin Netanyahu, señala que los palestinos condenados por “ataques terroristas” serán ejecutados a la horca en un plazo no menor de 90 días ni mayor de 180 días.

En esa línea, la norma también estipula que podrán ser condenados a muerte o a cadena perpetua las personas que tengan el “propósito de negar la existencia del Estado de Israel”.

“Quien cause la muerte de otra persona con el objetivo de dañar a un ciudadano o residente de Israel y con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel, será condenado a muerte o a cadena perpetua, como únicas penas posibles”, señala el extracto del documento presentado por el medio DW.

La medida ahora será contemplada por dos vías legales: el tribunal civil de Israel y el tribunal militar en la Cisjordania ocupada por israelíes en Palestina, donde actualmente se juzga a los palestinos bajo la ley militar de la nación judía.

Un Congreso dividido

La congresista Limor Son Har-Melech, que pertenece a la bancada de extrema derecha Otzmá Yehudit y que sobrevivió a un atentado consumado por palestinos armados donde murió su esposo, indicó que la ley era necesaria citando su historia, debido a que, según ella, uno de los asesinos de su pareja participó en el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 organizado por Hamás.

“No habrá más ciclos de asesinatos, encarcelamientos y liberaciones por acuerdos, sino una determinación clara: quien decida asesinar a judíos por el simple hecho de ser judíos, renuncia a su derecho a vivir. (…) Este es un día en que el Estado de Israel eligió la vida”, declaró en el Knéset (parlamento israelí), Har-Melech.

Por el lado de la oposición, Yair Golan, del partido Los Demócratas, criticó que la nueva ley daría lugar a sanciones internacionales contra Israel y que era completamente innecesaria.

“La ley de la pena de muerte para los terroristas es una medida legislativa innecesaria diseñada para que Ben-Gvir (ministro de seguridad de Israel) consiga más votos. No contribuye en absoluto a la seguridad de Israel”, declaró Golan.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) mostraron un enfático rechazo y pidieron la urgencia de derogarla debido a que atenta contra los derechos humanos.

“Suscita serias preocupaciones sobre violaciones al debido proceso, es profundamente discriminatoria y debe ser derogada de inmediato”, declaró Volker Turk con preocupación en un comunicado de prensa.

Terminada la aprobación en el Knéset, Ben-Gvir sacó un champán para celebrar la pena de muerte.

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