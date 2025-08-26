¿Quiénes eran los periodistas asesinados en el ataque al Hospital Nasser, al sur de la Franja de Gaza?

Cinco periodistas palestinos que trabajaban para medios internacionales fallecieron en un bombardeo contra el Hospital Nasser, en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza.

El ataque, atribuido a Israel, dejó en total 20 víctimas mortales, según informó el Ministerio de Salud del enclave, bajo control de Hamás.

¿QUIÉNES SON LOS PERIODISTAS QUE FALLECIERON?

Las autoridades locales confirmaron el deceso de estos periodistas:

Ahmed Abu Aziz , reportero de la Red Quds Feed y colaborador en otros medios.

Mariam Dagga , periodista visual independiente que trabajó con Associated Press y otros medios internacionales. Madre de un adolescente de 13 años, solía cubrir la crisis humanitaria en el hospital.

Hussam al-Masri , camarógrafo contratado por Reuters. Falleció en el primer impacto, lo que interrumpió de forma abrupta una transmisión en vivo desde el hospital.

Mohammed Salam , corresponsal de la cadena qatarí Al Jazeera.

Moaz Abu Taha, reportero que colaboraba con medios digitales. Un día antes había denunciado la falta de condiciones de seguridad para ejercer el periodismo en Gaza.

RESPUESTA DE ISRAEL

El Ejército israelí reconoció haber realizado una operación en la zona del hospital, aunque no precisó su objetivo. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que no atacan a periodistas como tales y que buscan minimizar el daño a civiles.

El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó lo ocurrido como un trágico error y anunció la apertura de una investigación. “Israel valora la labor de los periodistas, del personal médico y de los civiles en general“, señaló.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó el inicio de una pesquisa preliminar.

UN SALDO ALARMANTE

De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ya son 192 comunicadores fallecidos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás.