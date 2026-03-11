José Antonio Kast juró como nuevo presidente de Chile para el periodo 2026-2030

Este 11 de marzo se llevó a cabo el cambio de mando en Chile con el cual se pone fin a una generación de izquierdas para dar inicio a la era ultraderecha con Antonio Kast. El abogado y político juró como nuevo presidente del país del Sur para el periodo 2026-2030 tras recibir la banda presidencial por parte de la nueva presidenta del Senado, Paulina Núñez.

La ceremonia de investidura se llevó a cabo en el Congreso Nacional en Valparaíso y contó con la presencia de varias autoridades y miembros de la realeza como el rey Felipe VI de España y el presidente argentino Javier Milei.

Además del monarca español y el mandatario argentino, a la toma de mando también asistieron los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Bolivia, Rodrigo Paz; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi, además del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Entre las figuras políticas peruanas que estuvieron presentes en la ceremonia solemne se encuentran el canciller Hugo de Zela, y la candidata a la presidencia, Keiko Fujimori.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7