Julieta Prandi logra justicia: su exesposo condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a 19 años de prisión a Claudio Contardi, exesposo de la actriz y modelo argentina Julieta Prandi, al ser hallado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y reiterado, cometido entre 2015 y 2018, luego del nacimiento de su segundo hijo. La sentencia ordena su detención inmediata.

El fallo se conoció tras un juicio que comenzó el 6 de agosto y que incluyó los testimonios de peritos, familiares, amigos cercanos y especialistas en salud mental. La fiscalía había solicitado 20 años de prisión, mientras que la querella pidió 50 años y la defensa intentó anular el proceso.

Julieta Laura Prandi es una actriz, modelo y presentadora argentina. Es conocida principalmente por su participación en pasarelas de moda y por su actuación junto al comediante Guillermo Francella en el programa “Poné a Francella”. Desde 2020 conduce el programa vespertino Sarasa junto a Mariano Peluffo en la FM La 100.

CUENTA SU VERDAD EN 2021

En 2021, Prandi rompió el silencio sobre el calvario que vivió durante más de una década junto a Contardi, con quien tuvo dos hijos, denunciando violencia física, psicológica y sexual.

“Siento que la Justicia finalmente escuchó, no solo a mí, sino a una sociedad que estuvo de este lado. Esto tiene que marcar un precedente para todas las víctimas de violencia de género y abuso”, declaró con la voz quebrada tras la lectura del veredicto.

Visiblemente emocionada, la actriz expresó que este fallo representa un nuevo comienzo en su vida: “Hoy empiezo a vivir. Es la segunda etapa en la que puedo elegir y ser feliz, salir a la calle sin miedo y proteger a mis hijos”.

También hizo un llamado a reformar los procesos judiciales para que las víctimas no enfrenten años de desgaste: “En el medio, muchas desisten o las matan. Hay demasiados femicidios en este país”.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7